Scampia il Vescovo Battaglia | Da istituzioni arrivino azioni concrete per il bene comune

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Venga il tuo Spirito e soffi su chi ha il compito di governare e amministrare il, affinché attraverso politiche di risanamento e di inclusione, possa rispondere cone immediate alle vite segnate dalla sofferenza, perché la politica è autentica se fa sua l’etica della cura, e solo la cura può trasformare il dolore in speranza, la sfiducia dei singoli in un nuovo slancio comunitario!”. È uno dei passaggi dell’omelia pronunciata dall’arcidi Napoli don Mimmoai funerali delle tre vittime del crollo alla Vela Celeste di, in corso a Napoli.