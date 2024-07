Pubertà precoce quanto contano i geni e quando sospettarla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) Avete presente una lunga tratta ferroviaria? Probabilmente ci vorrà più tempo a percorrerla con un regionale rispetto ad un convoglio ad alta velocità. Ma alla fine si arriva comunque a destinazione. La situazione cambia se la partenza è troppo anticipata. In quei casi, si rischia che il viaggio comporti un arrivo anticipato. E questo può non rivelarsi un bene. La metafora ci aiuta a comprendere benee come occorra prestare attenzione allache arriva in eccessivo anticipo, monitorando la situazione con il pediatra, in particolare nelle ragazze. Anche perché la ricerca fa passi avanti importanti nelle conoscenze in questo ambito. Soprattutto sul fronte dei possibili meccanismi genetici che potrebbero essere alla base di questa anticipazione del primo ciclo mestruale.