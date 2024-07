Power hits estate di Rtl102 5 | il cast spifferato da Giuseppe Candela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di tormentoni., penna di Dagospia, informatissimo su quello che accade in tv e in radio, stamattina lancia i nomi delcompleto deldi.5. Il 3 settembre tutti gli artisti più amati saranno all'Arena di Verona per ildi Rtl 102.5, "l'ottava edizione sarà condotta da Paola Di Benedetto e Matteo Campese”, scrive su Dagospia. Poi svela in anteprima ilcompleto dei cantanti dello show: Alessandra Amoroso e Big Mama, Annalisa e Tananai, Tony Effe e Gaia, Geolier, Capo Plaza, Coma Cose, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Gigi D'Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Fedez ed Emis Killa, Noemi, Angelina Mango, Alfa, Paola&Chiara, The Kolors, Anna, Articolo 31, Boomdabash, Bnkr44, Rose Villain e Sophie and the Giants.