Per il Dioniso blu l' Ultima Cena è un malinteso | Tutti nudi e niente guerre

(Di lunedì 29 luglio 2024) La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi ha scatenato una raffica di critiche. Non è piaciuta affatto l'idea di rivisitare l'coinvolgendo nella performance le drag queen. Gli organizzatori si sono scusati per aver offeso i cristiani. Ora a parlare è Philippe Katerine, l'artista che nello show ha interpretato. L'uomo, con il corpo completamente dipinto di blu e circondato da frutta, ha intonato il brano Nue (Nudo), che - alla Cnn - ha definito un messaggio di pace. "Se fossimo rimasti, ci sarebbero state? La risposta è no, probabilmente, perché non puoi nascondere un'arma se sei nudo", ha dichiarato. "Quando un uomo è nudo, si ha un'idea che sia innocuo. L'idea originaria delle Olimpiadi in Grecia prevedeva che gli atleti fossero" e che quindi "non potessero portare armi in quelle condizioni.