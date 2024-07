Parigi 2024 tennis Errani Paolini vincono all’esordio | out Routliffe Sun

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024)hanno strappato un sorriso agli appassionati italiani dialle Olimpiadi di, conquistando una vittorianel torneo di doppio femminile. Le azzurre, solida coppia anche tra gli eventi del circuito maggiore Wta, hanno superato agevolmente le insidiose neozelandesi/Sun (l’una ottima e nota doppista, mentre l’altra alla ribalta a Wimbledon anche in singolare) per 6-2, 6-3. Al secondo turno, Sarae Jasminesfideranno la coppia olandese Rus/Schuurs oppure quella francese Garcia/Parry, entrambe composte da due giocatrici note soprattutto per le imprese in doppio (Schuurs e Garcia, sebbene la seconda abbia storicamente ben figurato anche in singolare), e due singolariste che non disdegnano comunque la disciplina (Rus, Parry).