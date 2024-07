Paolini-Schmiedlova Olimpiadi tennis 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prosegue senza sosta il torneo di singolare femminile didelledi Parigi: l’unica italiana ancora in corsa è la testa di serie numero 4, Jasmine, che domani, martedì 30 luglio, nel match valido per gli ottavi di finale, affronterà la slovacca Anna Karolina. Il match sarà il secondo delsul Court Suzanne-Lenglen a partire dalle ore 12.00, dopo l’incontro valido per il secondo turno del tabellone di singolare maschile tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Taylor Fritz, numero 7 del seeding. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.