Osimhen-PSG | trattativa in stallo i parigini hanno una strategia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Latra Napoli e PSG perè in stand-by. Il club parigino ha adottato una. I dettagli della situazione.-PSG: lanon decolla Latra il Napoli e il Paris Saint-Germain per Victorè attualmente in una fase di. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club parigino ritiene eccessiva la richiesta del Napoli per il bomber nigeriano e non ha finora voluto spingersi oltre i 90 milioni di euro offerti. Il PSG ha presentato un’offerta di 90 milioni di euro per, una cifra che era parte di un pacchetto più ampio che includeva anche Kvaratskhelia, valutato 110 milioni. Il Corriere dello Sport riporta: “Il Paris Saint-Germain, dal canto proprio, ha spiegato di non essere intenzionato a investire così tanto, anzi ha chiesto uno sconto, e s’è spinto a confezionare un’offerta da 90 milioni di euro”.