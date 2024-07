Osimhen dice sì al PSG! Ecco cosa manca al trasferimento

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il nuovo Napoli di Antonio Conte dovrà fare i conti con l’addio di, o meglio, ancora per poco. Gli azzurri sono al momento in una fase di stallo con il calciomercato in entrata, proprio per via della cessione bloccata di Victor: il Paris Saint Germain non vuole spendere i 130 milioni presenti nella clausola rescissoria del calciatore. Il Napoli sarebbe anche disposto ad accettare un’offerta inferiore rispetto al prezzo presente nella clausola, ma non vuole scendere al di sotto dei 100 milioni di euro. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio account X, l’accordo tra i club è in stand-by, nonostante Victorabbia già dato il suo sì al PSG per ritornare a giocare in Ligue 1. Infatti, prima delin Serie A, il nigeriano si è fatto conoscere al mondo grazie alle buonissime prestazioni offerte con la maglia del Lille.