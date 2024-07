Olimpiadi di Parigi 2024 lunedì 29 luglio | le finali orari e gli Azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29– Italia di nuovo protagonista oggi,29, alledi. Dopo una domenica stratosferica per l’oro di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, ma anche di grande delusione per le decisioni arbitrali neljudo, boxe e scherma, tanti gliche sognano di seguire le orme di chi è già salito sul podio., Martinenghi firma la leggenda nei 100 rana: l’Azzurro è campione olimpico Nel calendario fitto di appuntamenti, con 21 medaglie che si assegnano oggi, Danilo Dennis Sollazzo si presenterà alle 12:00 al poligono di Chateauroux, per la finale di carabina maschile. Mentre la scherma certa il riscatto nell’ultimo giorno di gare individuali con Tommaso Marini, detentore del titolo mondiale nel fioretto maschile.