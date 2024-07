Officina BV Milano la perfezione non è un dettaglio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il brandBVnasce anel 2014 grazie al coraggio e la passione di due professionisti di lunga esperienza, Giovanni Arcelli e Roberto Ronchi che hanno creduto nella grande tradizione italiana della scarpa fatta a mano, un tesoro da non perdere secondo il loro punto di vista, con coraggio hanno rilevato una piccola azienda che commerciava calzature e l’hanno riorganizzata creandoBVche realizza scarpe per Gentleman e Gentlewoman di oggi, cosmopoliti, decisi, attenti al proprio stile e non influenzabili dalle tendenze del momento, scarpe che hanno nello stile la loro bellezza e nell’anima la tradizione in cui fondano le proprie radici, omaggio ai grandi artigiani che realizzano a mano ogni singola scarpa, con la passione e la dedizione di sempre, rispettando tutti i passaggi della lavorazione artigianale.