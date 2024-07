O SI VINCE O SI MUORE LINEAMENTI INTERPRETATIVI DEL TRONO DI SPADE di Giorgia Turnone | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024) Imprescindibile lettura per tutti gli amanti della serie televisiva Ildi, il saggio O sio sideldidiè uscito quest’anno in libreria, edito Bookabook. Trama Forse una delle serie televisive più amate degli ultimi anni, Ildiha conquistato un pubblico di spettatori ampissimo, senza dubbio maggiore rispetto ai lettori dell’opera di George R. R. Martin a cui si ispira. Il motivo di un riscontro così positivo è la capacità di esplorare l’uomo e l’individuo in ogni sua sfaccettatura, allontanandosi dai classici fantasy che vedono la netta contrapposizione tra Bene e Male, dove l’eroe è il paladino che deve salvare il mondo mediante la sua missione.