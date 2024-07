Non mangiamoci tra noi Il naufragio incredibile della famiglia Robertson Come vissero per 38 giorni alla deriva nel Pacifico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Avete mai sentito parlare deldei? È una storia davvero particolare che merita di essere raccontata. Risale a 52 anni fa, ma è sempre molto avvincente, soprattutto perché è vera: 38su una zattera senza acqua e con pochissimo cibo. Tutto inizia una mattinata di luglio del 1972, quando la barca a velasubì l’attacco di alcune balene, intorno ce n’erano circa 20, in mezzo all’Oceano. Douglasricorda quanto accaduto in una conversazione con il Guardian: lui, all’epoca diciottenne, passò più di un mese in mezzo al mare, su una zattera precaria, insieme ai genitori e ai tre fratelli. Laera salpata 17 mesi prima, nel gennaio del 1971. Il padre, Dougal, era un ex capitanomarina che aveva lasciato il posto per lavorare in una fattoria nel Peak District.