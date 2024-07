Maduro rieletto l' ultima farsa del regime rosso Venezuela-caos ecco i veri numeri alle urne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuovo mandato da presidente delper Nicolas: a indicarlo sono i dati, parziali, del voto che si è tenuto nel Paese latino-americano ieri. Secondo il capo del Consiglio elettorale nazionale, Elvis Amoroso, dopo lo scrutinio di circa l'80 per cento delle schedeè in testa con il 51,2 per cento dei consensi. Fermo a 44,02 il suo sfidante, l'ex ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia. Un verdetto, quello delle, contestato sia dai rivali interni che dagli osservatori esterni, a cominciare dagli Stati Uniti, e che getta nuove ombre sulbolivariano chavista di Caracas. Maria Corina Machado, leader dell'opposizionena, non riconosce infatti l'esito ufficiale del voto e sostiene che Urrutia abbia ottenuto il 70% dei voti, non il 44% come riportato dalla commissione elettorale.