LIVE Paolini-Linette 6-4 6-1 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | prova molto solida dell’azzurra ottavi di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:33 Inizio non facile per, che ha brekkato nel 5° game del set d’apertura ma lo ha ceduto nel gioco successivo. Sul 4-4 l’allungo decisivo, con addirittura il game successivo tenuto a zero. Nel secondo c’è stata poca storia. 13:30b.6-4, 6-1! Chiude alla prima chance l’azzurra, con il punteggio in discesa che racchiude abbastanza bene ciò che è accaduto. 0-40 Fuori il rovescio, ci siamo! 0-30 Gran passante di dritto di Jasmine! 0-15 In rete l’uscita lungolinea di rovescio di. 5-1 Con la prima! 40-15 Pazzesca difesa sulla riga di, che immediatamente gira lo scambio chiudendo con l’ennesimo vincente di dritto! 30-15 Ace (3°)!! 15-15 Favoloso inside out vincente! 0-15 Si ferma sul nastro la smorzata di. 4-1 SI! Con la risposta vincente di dritto chiude qui! Altro break.