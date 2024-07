Jeff Hardy | I match contro The Undertaker e il duo Edge e Christian hanno cambiato la mia carriera

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 luglio 2024) La leggendaha messo a rischio il suo corpo più di chiunque altro all”interno della compagnia negli ultimi decenni, pur di ritagliarsi un ruolo tra i wrestler più influenti dell’era moderna. Non a caso, molti lottatori che stanno sfondando nel business oggi, sono stati ispirati da “The Charismatic Enigma”. Ai microfoni di Busted Open Radio,ha rivelato gli incontri chesegnato in modo indelebile la sua. Le parole di“Nel mio percorso da singolo, scelgo sicuramente ilThenella puntata di Raw del 1° luglio 2002; è stata la prima occasione che ho avuto per vincere qualcosa di importante”. Sebbenenon abbia vinto l’in, quella è stata l’occasione in cui ha fatto capire ai fan di avere la stoffa per diventare un futuro campione del mondo.