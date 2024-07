ITALIA – EGITTO | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Due giorni fa gli azzurri hanno fatto il loro esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024 in un match davvero molto complicato contro il Brasile. Quale esordio migliore se non quello di vincere lainaugurale contro il Brasile con il punteggio di 3-1? Gli azzurri hanno espresso una pallavolo davvero di alto livello, ma la cosa che più ha impressionato è stato l’atteggiamento a livello mentale, gli azzurri, infatti, si sono dimostrati essere soprattutto squadra nei momenti di difficoltà, riuscendo a trovare valide soluzioni a un Brasile che sembrava intenzionato a ribaltare la. Gli azzurri hanno rimontato un 1° set che sembrava già nelle mani del Brasile e sicuramente questo ha dato la giusta carica e la giusta forza agli azzurri per affrontare il resto del match.