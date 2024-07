Il femminismo di facciata di Meloni in Italia e pure in Europa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il giorno in cui Giorgiaè salita a Palazzo Chigi una ridda di voci festeggiava la sua vittoria celebrando la nomina a presidente del Consiglio come “vittoria per tutte le donne” e “per il”. Dopo 644 giorni di governo si può dire che innon sia andata propriamente così – basti pensare che si sta rimettendo in discussione il diritto all’aborto – e ora nemmeno in. Le sue azioni e le politiche sostenute dal suo partito e dai suoi alleati mostrano una realtà ben diversa, caratterizzata da incoerenze che minano le sue stesse affermazioni.ha sfruttato il tema delcome strumento politico, talvolta manipolando la narrazione per avvantaggiare la sua immagine e quella del suo partito.