Finanza sostenibile | tutti gli strumenti per orientare la transizione green delle aziende in un libro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Chiarirei punti sulla Tassonomia ESG, lo strumento che monitora il grado dieco. Questo è l’obiettivo su cui si focalizza Antonio Schioppi, ESG Strategy e Reporting Specialist del Gruppo BCC Iccrea, nel suoRendicontazioneinformative e strategie per laeco: il ruolo della Tassonomia ESG. Il testo si pone la finalità di indirizzare il lettore verso la conoscenzanormative sulla sostenibilità e fornisce le indicazioni utili alla rendicontazioneinformative qualitative e quantitative previste per le imprese finanziarie e non.