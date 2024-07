Emergenza lavoro boom di ammortizzatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel periodo gennaio-giugno 2024 nelle Marche sono state richieste e autorizzate complessivamente 10,5 milioni di ore di cassa integrazione, Fis e altri fondi di solidarietà. In particolare, la Cig (ordinaria, straordinaria e in deroga) si attesta a 10,3 milioni di ore, quarto posto in Italia, un aumento di 3,7 milioni ore (+57,4%, più alto del valore medio italiano +21,2% e delle altre regioni del Centro +6,3%), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Mentre il ricorso a Fis e altri fondi arriva a circa 170 mila ore. È quanto emerge dai dati Inps, elaborati dall’Ires-Cgil Marche. Scorporando il dato per provincia, si evidenzia un aumento superiore alla media regionale ad Ascoli Piceno e Fermo (+93,6%) e Macerata (+79,8%). Ad Ancona l’aumento più basso (+32,6%). L’industria assorbe la maggior parte delle ore autorizzate: 10 milioni (+4 milioni di ore, +66,8%).