Chi è Furkan Palali da ‘Terra amara’ a ‘Ballando con le stelle’

(Di lunedì 29 luglio 2024) Con il passare delle settimane, il cast della nuova edizione dicon lesi sta delineando sempre più chiaramente. Lo show di Milly Carlucci dovrebbe partire il 28 settembre e sarà trasmesso come sempre al sabato, in prima serata, su Raiuno. Prime conferme Giunti quasi alla fine di luglio, i primi nomi ufficiali, per quanto riguarda i prossimi concorrenti che scenderanno in pista nel varietà del sabato sera della rete ammiraglia del servizio pubblico, sono Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e Alan Friedman. Ma sembra ormai fatta anche per, l'attore turco, noto al pubblico italiano per il ruolo di Fikret Fekeli Yaman nella soapsu Canale 5. Il suo ingresso nel cast dicon leamplierebbe ulteriormente il pubblico che segue lo storico programma.