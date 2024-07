CdS – Napoli visite mediche per Ostigard con il Rennes | i dettagli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 luglio 2024) 2024-07-29 20:59:28 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Leoè pronto per la sua nuova avventura. Il difensore norvegese lascia ile sarà un nuovo giocatore del. Il giocatore, nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivato in Francia.in Francia:con ilOggieffettuerà lecon il club francese e, se andrà tutto secondo i programmi, in seguito sarà il tempo delle firme. Lascia ildopo due stagioni, uno scudetto e 43 presenze complessive in tutte le competizioni. Aveva firmato con gli azzurri nell’estate del 2022 dopo mezza stagione al Genoa. Persarà la prima esperienza in Francia dopo quelle in Norvegia, Germania, Inghilterra e Italia.