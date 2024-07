Captain America | Brave New World il cast parla di Red Hulk e del perché il film è fondamentale per il futuro del MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024)New, ildi Rede delilper ildel MCU I Marvel Studios hanno portatoNewal Comic-Con di San Diego ieri sera e, una volta terminato lo spettacolare panel della Hall H, ilsi è seduto con Entertainment Weekly perre del posto delnel MCU. “Newè un titolo fantastico per questo”, ha detto il protagonista Anthony Mackie. “È un nuovo inizio, ed è una base su cui la Marvel costruirà l’universo ora. Non solo questo personaggio, ma tutti i personaggi che lo circondano sono nuovi tasselli da utilizzare per andare avanti nell’universo e nel”. L’insinuazione sembra essere che il prossimodidarà il tono al resto della saga del Multiverso.