Berlino risponde alle minacce russe sui missili Usa in Germania | Li ospiteremo dal 2026 ci serve come deterrente

(Di lunedì 29 luglio 2024) La minaccia di Mosca era stata chiara: se gli Stati Uniti dovessero dispiegarea lunga gittata in Europa, le città del vecchio continente diventerebbero “vittime potenziali”. Ma le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sulle capacitàdire al dispiegamento dia lungo raggio, non hanno intaccato le idee del governo tedesco. La portavoce di, Christiane Hoffmann, infatti, ha ribadito che a partire dallaospiterà iUsa: “La Russia ha alterato l’equilibrio strategico e sta minacciando l’Europa e laconda crociera e noi dobbiamo dotarci di questo”, ha dichiarato. Alla domanda sullela portavoce del governo tedesco si è limitata are: “Ne prendiamo atto”.