Bankitalia domande mutui ancora in calo in tutta Italia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Situazione difficile per il mercato deifra fine 2023 e i primi mesi del 2024. Secondo la pubblicazione della Banca d'sulle economia regionali "nel primo semestre dell'anno in corso le banche si attendono un ulterioredella domanda di, mentre le richieste di credito al consumo dovrebbero tornare ad aumentare". Già "nella seconda metà del 2023 la domanda" si era "ridotta ulteriormente in tutte le aree del Paese, continuando a risentire del rialzo dei tassi di interesse".