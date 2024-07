Azzurro Scipioni | estate con film d’autore e docufilm

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il cinemacontinuerà a proiettarefino alla fine di luglio e poi in agosto. Il 30 e il 31 luglio alle ore 15 sarà proiettato Animale umano di Alessandro Pugno con Brontis Jodorowsky. Seguiranno, in serata, rispettivamente il 30 luglio “Edith” di Michele Mally,sulla vita di Edith Bruck, e il 31 luglio “Noi donne iraniane” di Sabina Fedeli e Anna Migotto”. Ad agosto due importanti docusu due musicisti dalle sonorità contrapposte, (Richard) Benson di Maurizio Scarcella e Ennio (Morricone) di Giuseppe Tornatore, che saranno proiettati in sala rispettivamente il 7 e l’8 Agosto. Alla proiezione delle 20.30 per entrambi i docusaranno presenti Silvano Agosti, partecipe anche del cast di “Ennio”, con i registi e i produttori deiper presentare e discutere icon il pubblico in sala.