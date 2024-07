Autovelox sequestrati in tutta Italia Terremoto multe | dove non sono valide

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) La Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia stradale di Cosenza, per specifica competenza normativa, al termine delle indagini delegate dalla procura dopo gli accertamenti sulla non legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con la strumentazione denominata T-EXSPEED v 2.0, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Cosenza. «Una indagine lunga, complessa ed articolata, irta di ostacoli in considerazione della delicatezza della materia e delle implicazioni economiche che riguarda il settore» sottolineano gli investigatori. Gli operatori della Polizia Stradale, in particolare,riusciti a cristallizzare elementi che hanno consentito al gip di emettere provvedimenti di sequestro che riguarda misuratori di velocità denominati T-EXSPEED V.2.