Arsenal ufficiale | Calafiori è un nuovo giocatore dei Gunners

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arriva finalmente l’ufficialità: Riccardoè undell’. Il club inglese ha annunciato attraverso i suoi canali che il difensore della nazionale italiana “si è unito a noi dal Bologna, squadra di Serie A, con un contratto a lungo termine. Il difensore 22enne è stato un membro della squadra azzurra a Euro 2024, dopo una stagione piena di prestazioni impressionanti nel cuore della difesa del Bologna”.indosserà la maglia numero 33 ed è già in viaggio per unirsi alla sua nuova squadra a Philadelphia, per le amichevoli negli Stati Uniti. “Diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua famiglia all’. È un grande acquisto e ci dà un’enorme forza per rafforzare la nostra difesa”, la soddisfazione del manager deiMikel Arteta.