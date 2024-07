31 070 assunzioni previste dalle imprese bresciane

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lavoro: 31.070 leentro settembre – per il 57% con difficoltà di reperimento delle figure ricercate Sono 10.510 le opportunità di lavoro offerte dallea luglio e 31.070 nel trimestre luglio-settembre, in diminuzione del 24,5% rispetto a luglio 2023 (corrispondenti a 3.420 posizioni in meno) e del 19,3% sul corrispondete trimestre dello scorso anno (equivalenti a 7.450 unità in meno). E’ quanto emerge dall’analisi della Camera di Commercio di Brescia basata sui dati provinciali del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL. “Dopo qualche segnale di rallentamento rilevato nelle precedenti indagini – commenta il Presidente della Camera di Commercio, Ing.