Viabilità un’estate di cantieri A San Martino nuovo intervento per preparare la tangenziale

(Di domenica 28 luglio 2024) Partono in questi giorni tre nuovistradali che modificheranno lacittadina. Dalle 21 di stasera fino alle 7 di domani, la nuova rotatoria nell’intersezione tra viale Matteotti, piazzetta Savonarola e viale Manzoni resterà chiusa al traffico per lavori di asfaltatura. I lavori si protrarranno tutte le notti, nei medesimi orari, fino a martedì 2 agosto, salvo conclusione anticipata dell’. La ditta esecutrice predisporrà gli appositi sbarramenti, la cartellonistica di indicazione dei percorsi alternativi e la segnaletica associata. Da domani, poi, avranno inizio i lavori, necessari per superare alcune interferenze con la nuova, per la realizzazione di untratto di fognatura in via Ubertina, a Sanin Strada. I lavori si protrarranno per circa 20 giorni lavorativi.