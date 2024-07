The Fantastic Four | First Step svelato il titolo ufficiale del film Marvel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 28 luglio 2024) TheildelStudios non hanno rilasciato alcun nuovo artwork per Thedurante il panel della Hall H al San Diego Comic-Con, ma il prossimo reboot ha un nuovointrigante: The. Inutile dire che, dato che si vocifera che nelincontreremo Franklin e Valeria Richards, non possiamo fare a meno di chiederci se si tratti proprio dei loro primi passi o, più semplicemente, di quelli della squadra. Anche se l’inizio delle riprese è previsto per martedì (ora è confermato), all’evento sono stati condivisi in esclusiva con i fan alcuni primiati di prova che mostrano gli eroi mentre si preparano per una missione spaziale.