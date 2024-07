Terzo caso di doping alle Olimpiadi Positiva la nigeriana  Ogunsemilore

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI -diai Giochi di Parigi. Dopo il judoka iracheno Sajjad Ghanim Sehen Sehen e la pallavolista dominicana Lisvel Eve Mejia, la International Testing Agency riferisce che la pugile nigeriana Cynthia Temitayoè risultataal furosemide, un diuretico, in occasione di un controllo fuori dcompetizioni effettuato il 25 luglio nella capitale francese. Il risultato è stato comunicato nella giornata di ieri e l'atleta è stata sospesa e non potrà prendere parte ad alcuna attività legata ai Giochi fino a quando non ci sarà una pronuncia sul. La pugile ha il diritto di chiedere le controanalisi e impugnare la sospensione davanti alla divisione ad hoc del Tas.