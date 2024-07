Sorpresa Milan Colombo e Nasti stendono il Manchester City | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Vittoria di prestigio per ildi Paulo Fonseca che supera 3-2 ilnella prima amichevole della tournée statunitense. Allo Yankee Stadium sono Lorenzo(doppietta) e Marcoa firmare i gol del successo e a lanciare un segnale chiaro in chiave mercato. Più in generale, è tutto ilad essere coraggioso e ispirato contro gli uomini di Guardiola. Nei primi venti minuti sono almeno tre le occasioni create dai rossoneri. All’8? Loftus Cheek sorprende la difesa dei Citizens e si presenta a tu per tu con Ederson, ma il portiere è bravo a deviare la conclusione dell’ex Chelsea. All’11’ è Calabria ad affacciarsi con pericolosità dalle parti dell’estremo difensore brasiliano, ma il suo tiro a giro col mancino non impensierisce Ederson. Al 18? altra chance.