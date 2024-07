Skateboard calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 28 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024), domenica 28, è il giorno del debutto delloalledi. Dopo il rinvio delle prove dello street maschile, previste ieri ma rimandate a lunedì per maltempo, sul parco urbano di Place De La Concorde assisteremo ala gara dello street femminile. Ricordiamo che la specialità consiste nell’eseguire dei trick in un tracciato che ricalca artificialmente gli elementi urban come ringhiere, corrimani, sporgenze e cordoli. Ventidue le concorrenti in lizza, pronte a disputare i preliminari a partire dalla ore 12:00. Le migliori 8 skater staccheranno il pass per le finali, pianificate per le ore 17:00. Da temere Rayssa Leal, seconda a Tokyo 2020, oltre che Funa Nakayama, bronzo nella scorsa edizione, ed Akama Liz, vincitrice del Worlding Tour di Roma.