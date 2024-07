Radio Clandestina con Celestini | Racconto le Fosse Ardeatine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Alle 21.15 di oggi Ascaniosi prenderà la scena a Montecassiano dove in piazza Unità d’Italia proporrà, uno spettacolo di successo che racconta e riflette sulla storia e sulla memoria, partendo da uno dei fatti più tragici dell’occupazione nazista in Italia: l’eccidio delle, come è cresciuto questo spettacolo negli anni? "Nella primavera del 2000 lavoravo al Teatro di Roma quando Mario Martone, che dirigeva il teatro, mi propose di fare unsulla storia dell’eccidio alle. Ebbene, il valore di uno spettacolo risiede soprattutto nella sua capacità di non cambiare. Nello scoprire che la storia che racconta è comprensibile ed efficace alla stessa maniera per tanti luoghi e persone diverse nel corso del tempo".