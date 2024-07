Qui milan Koné e Javi Guerra le nuove piste per il centrocampo in attesa di Fofana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) L’accordo di massima trovato alla svelta con il giocatore, un quadriennale da 3 milioni a stagione. Poi l’inserimento di altre squadre come Atletico Madrid e Manchester United. Poi, soprattutto e tutt’ora, il braccio di ferro con il Monaco sui costi, ritenuti eccessivi in via Aldo Rossi per un giocatore in scadenza nel 2025. Sono le tappe del caso: il centrocampista francese 25enne è la diga prediletta e lui stesso, qualche settimana fa, ha chiarito ai monegaschi di volere il. Ma la trattiva (per ora) non si sbocca. Dunque, occhio anche alle altre. Tra i nomi nuovi, quello di Manu, seguito da Moncada già in passato: 23 anni, 185 centimetri di altezza, al momento alle Olimpiadi con la Francia, di proprietà del Borussia Moenchengladbach fino al 2026.