’Piro’ Onorati una vita in barca | Quando Marina era terra di vip Le regate con Raul però Azzurra

(Di domenica 28 luglio 2024) L’estate, fin da ragazzino, la trascorreva a, abitava dietro alla Grotta Verde, all’epoca, metà anni 60, tappa obbligata degli artisti di grido; e già allora, appena quindicenne, aveva la testa nelle barche, prima come divertimento poi come business. Roberto, ‘Piro’ per tutti, non era neanche ventenneaprì in via Diaz l’ufficio da broker internazionale sul fronte della compravendita di imzioni da regata usate, poi passò alle nuove destreggiandosi come pochi sul fronte dei migliori maestri d’ascia al mondo. Ed era ancora iscritto all’universitàconobbe Cino Ricci e con lui iniziò l’avventura delleatlantiche fino a entrare nel mondo della Coppa America, con Montezemolo prima, conGardini poi.