Parigi 2024 Senna non balneabile dopo la pioggia | cancellati allenamenti triathlon

(Di domenica 28 luglio 2024) Tornano i problemi di balneabilità per la. Questa volta la causa è la grande quantità dicaduta nelle giornate di venerdì e sabato. Per questo motivi sono statiglidiprevisti per la mattina di oggi, domenica 28 luglio, come reso noto dagli stessi organizzatori delle Olimpiadi di. C’è comunque ancora fiducia per il corretto svolgimento delle gare previste martedì e mercoledì, ma intanto il Cio, la Federazione internazionale die le autorità locali hanno preso la “decisione congiunta di cancellare la parte di nuoto deldi familiarizzazione” perché “i livelli dell’acqua non offrono sufficienti garanzie”, si legge in un comunicato.nonlaSportFace.