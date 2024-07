Parigi 2024 | doppio ko per il tennis italiano fuori subito Cocciaretto e Bronzetti

Leggi tutta la notizia su sportface

ko per ilalle Olimpiadi di: eliminateal primo turno Elisabettae Lucia. Le azzurre si sono arrese a Diana Shnaider e Donna Vekic, le quali hanno vinto entrambe con il punteggio di 6-2 7-5. Se peril sorteggio è stato piuttosto difficile, con l'esperta Vekic reduce dalla semifinale di Wimbledon contro l'altra azzurra Paolini, perl'impresa sembrava alla portata, con una Shnaider non irresistibile nonostante l'ottimo periodo di forma. L'Italia dunque perde due atlete nel, in attesa di quello che sarà il verdetto del match tra Errani e Zheng.