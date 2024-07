Olimpiadi non era l’Ultima Cena quella della cerimonia d’apertura Il regista stoppa le polemiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 luglio 2024 – Si voleva servire un banchetto, non un’Ultima. Celebrare un gaudente momento conviviale, non un mesto commiato dal sapore escatologico. Poco importa, a certi palati sovranisti e cattolici il pasto portato in mondovisione è risultato del tutto indigesto. E non per una questione di gusti, più che comprensibile in unadelledi Parigi sospesa tra storia e mito, magnifica e suggestiva, anche se a tratti prossima al kitsch. Ad andare di traverso sono state piuttosto le pietanze servite per omaggiare gli idealiFrancia rivoluzionaria.