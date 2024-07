Marche tra le top 5 destinazioni del mondo per Lufthansa Acquaroli | Sempre più turisti stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Ancona, 28 luglio 2024 –più apprezzate dai. Ad annunciarne l’aumento costante, con un post sul suo profilo Facebook è il presidente della Regione, Francesco: "un'ottima notizia", scrive. "Questa mattina - sottolinea- l'Ad dell'Aeroporto delleAlex D'Orsogna mi ha informato di un dato molto significativo.ci comunica che tra le loro 220nel, quella delleè tra le prime cinque per incremento percentuale di prenotazioni nel periodo tra aprile e giugno. Questo indica l'appeal in continua crescita della nostra Regione, su scala internazionale, oltre alla funzionalità intermodale del servizio". "Cento milioni per i nostri borghi" Il dato importante, spiega D'Orsogna all'Ansa, è quello che vede già dal mese di maggio e giugno un incremento significativo di arrivi nelle