LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco la finale di Monna e Maldini iniziano le qualificazioni di Gambaro

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:19 10.05 peral secondodella serie, poi due 10.07 consecutivi. 9:18 Partono forte Duestad e Mercado Martinez che segnano 10.9. Bene ancheche marca 10.8 in queste battute iniziali 9:15 Si parte! Cominciano ledella carabina 10 m femminile. Alle 9:30 partirà ladi9:13 Stiamo per cominciare! Questo il programma odierno al poligono 10m Air Pistol takes centre stage on Day 2 of #Paris2024! #ISSF #ShootingSport #HitTheMark pic.twitter.com/e8e5lc8uhI — ISSF (@issfofficial) July 28, 2024 nbsp; 9:12 Nella carabina 10 m femminile saranno 52 le partecipanti.