LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Volpi tiene in vita le speranze azzurre male Errigo e Favaretto Attesa per Vismara

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1. Grandissimo inizio diche va ancora a segno sulla punta del piede dell’avversario. 4-1. Altra stoccata dell’italiano. 3-1. Favolosa stoccata dell’azzurro che pizzica la punta della scarpa dell’ungherese. 2-1. Stoccata doppia. 1-0. Parte subito bene l’azzurro con la stoccata dopo pochi secondi. Iniziato l’assalto di! 16.34 Non c’è tregua per l’Italia e per gli appassionati subito. Dopo dei quarti di fioretto al cardiopalma si parte subito con gli incontro della spada maschile: Federicoaffronta Andrasfi per un posto in semifinale. 16.32 Delusione per l’Italia con l’eliminazione di Ariannae Martina