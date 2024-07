LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Volpi la carta azzurra per le medaglie! Iniziano le semifinali del fioretto femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5. Non molla Harvey, che vince il corpo a corpo e si riporta a meno due. 2-5. Non entra l’attacco della canadese, contro attacco di Scruggs vincente. 2-4 Cambio di velocità di Harvey che accelera improvvisamente e va a segno. 1-4. Parata e risposta della canadese che finalmente si sblocca. 0-4. Avvio dominante di Scruggs, Harvey prova anche a coprire il bersaglio con la testa ma la statunitense trova il varco. 0-3. Sta tirando in maniera eccezionale la 21enne americana, altro attacco perfetto al petto. 0-2 Chiama la moviola con successo Scruggs, parata e risposta e botta della statunitense. 0-2 Parte forte la statunitense, dopo un paio di attacchi in bersaglio non valido trova la prima stoccata. HARVEY-SCRUGGS 0-0. Si parte al Grand Palais! 19.02 Presentate le due tiratrici e la squadra arbitrale. Tutto pronto per la prima semifinale. 19.