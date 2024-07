LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Razzetti quinto nei 400 misti! Martinenghi sogna il podio! Ceccon e Pilato a caccia della finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.17:, Tang, Zmushka ai 50 21.16: Atlete sui blocchi, tutto pronto per la prima semi21.08: Ci sono Benedettae Lisa Angiolini al viaprima semidei 100 rana donne. Queste le protagoniste: 1 TETEREVKOVA Kotryna LTU 23 JAN 2002 1:06.76 2 ZMUSHKA Alina AIN 5 JAN 1997 1:06.37 3Benedetta ITA 18 JAN 2005 1:06.19 4 TANG Qianting CHN 14 MAR 2004 1:05.63 5 SUZUKI Satomi JPN 29 JAN 1991 1:06.04 6 ANGIOLINI Lisa ITA 29 JUN 1995 1:06.27 7 HANSSON Sophie SWE 2 AUG 1998 1:06.66 8 YANG Chang CHN 16 SEP 2001 1:06.91 21.00: Questi i finalisti dei 200 stile libero uomini: Popovici, Scott, Hobson, Maertens, Giuliani, Rapsys, Richards, Matsumoto 20.59: Non ci saranno azzurri in. Ragaini è settimo, non va oltre l’1’47?08.