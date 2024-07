LIVE Darderi-Paul 0-0 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | comincia l’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Sensazionale cambio lungolinea con il rovescio da lontano per: due palle break. 15-30 Estremamente aggressiva la risposta dell’azzurro. 15-15 Ottimo passante in corsa disul serve and volley di. 15-0 Servizio e dritto per lo statunitense.IL MATCH! Al servizio Tommy. 16.10 Sono entrati in campo i due giocatori cheno ora la fase di riscaldamento. 16.07che in questo torneo olimpico non farà solo il singolare, ma anche il doppio con Musetti per sostituire Sinner. 16.03 Tutto pronto sul Campo 7 per l’esordio di Luciano: campo che si è liberato dopo il netto successo di Struff su Cabral per 6-2 6-2 in un’ora. 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primo turno del tabellone maschile delletra Lucianoe Tommy