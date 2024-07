LIVE Bolelli Vavassori-Carreno Busta Granollers 6-2 3-3 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | servono prima gli iberici nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Con lavincente anche. 3-3 Molto bene e a quindici gli italiani!! 40-15vincente. 30-15 Non risponde di drittosulla seconda. 15-15 Numero di, che tiene vivo un punto che sembrava perso e lo dà alla Spagna. 15-0vincente. 2-3 Ace (2°). 40-15vincente. 30-15 Facile chiusura di. 15-15 Non risponde sulla seconda, peccato! 0-15 Clamoroso errore dia rete. 2-2 Altra, altro punto. 40-15 Vola via la risposta di. 30-15 Sbagliacon il dritto. 30-0 Ace (2°). 15-0 Ottimadi. 1-2 Ace (1°). Ancora ai vantaggi gli spagnoli. A-40 Altro errore in risposta sulla seconda da destra dell’emiliano. Peccato! 40-40 Benein risposta, ottima chiusura di! 40-30 Non risponde sulla seconda