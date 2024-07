L’esempio della coop montana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Matelica, patria del Verdicchio, è conosciuta anche per il miele. Qui è nato il Melitites, il primo vino al miele cantato anche da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia. Sempre a Matelica c’è laerativa Apicoltori Montani, presieduta da Pierluigi Pierantoni, considerata un "esempio di apiturismo" a livello nazionale. "La nostra è un’azienda agrituristica e in qualunque attività parliamo di miele, api e prodotti tipici – dichiara –. Abbiamo un apiario olistico confortevole, un ristorante a chilometro zero con menutradizione contadina e uno innovativo con piatti soprattutto al miele; tra i cavalli di battaglia costine di maiale al miele, tagliatelle fatte a mano con tartufo e miele, e crostone con pancetta e miele.