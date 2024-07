Le mammografie non sono una bufala medica e non causano il cancro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 luglio 2024) Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) lesarebbero una vera e propria. Non solo sarebbero controproducenti nel prevenire i tumori e curarli, ma ne sarebbero addirittura la causa. Il rischio è che contenuti di questo tipo allontanino alcune sprovvedute da una delle armi più potenti a loro disposizione nel combattere tempestivamente il tumore al seno. Non basta infatti pescare gli studi che confermano i nostri preconcetti – tanto meno strumentalizzare singole affermazioni espresse da alcuni medici -, per rovesciare quanto è emerso nei più ampi studi pubblicati fino a oggi. Per chi ha fretta: Circolano le condivisioni di un post che vorrebbe dimostrare la pericolosità delle