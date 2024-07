La stessa spiaggia per 40 anni | Ci sentiamo come in famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) MARZANO (Pavia) "In questa, che per me e mia sorella è la più bella di tutte, ritroviamo un calore e un ambiente familiare incredibile. Ci siamo sempre sentite a nostro agio, ben accolte,in". Parola di Luisella Lucconi, che dal 1984 ogni estate arriva dalla provincia di Pavia insieme a Margherita e cambia hotel ma sceglie sempre la50, quella dove le sorelle di Marzano si sentono a casa. Per la precisione la coppia scende inai “Bagni Cesare“, zona 50 di Riccione. E così le Lucconi si sono meritate un premio. L’assessore comunale al Turismo Mattia Guidi le ha insignite del riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”.