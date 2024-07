La Senna torna inquinata dubbi sulle gare delle Olimpiadi | tutta colpa della pioggia su Parigi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 luglio 2024) Sonoti alti i livelli di inquinamento dellla, dopo lacadute tra venerdì e sabato. Gli organizzatorisono stati quindi costretti a cancellare la sessione di allenamento di triathlon, che doveva tenersi questa mattina 28 luglio. Resta ancora l’incognita sullo svolgimentonella. Ma gli organizzatori sarebbero fiduciosi che gli eventi si potranno svolgere il prossimo martedì e mercoledì. Al momento però «i livelli dell’acqua non offrono sufficienti garanzie», spiegano in un comunicato i vertici del Comitato organizzatore olimpico e la federazione di triathlon. Nelle acquesono previste ledi nuoto di fondo e parte di quelle di triathlon. Il tuffosindaca e il forfait di Macron Lanon è stata balneabile per circa un secolo.